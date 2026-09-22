Mehmet Alper Öğretici, Manisa Turgutlu\'daki silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendi

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Mehmet Alper Öğretici, " Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulumuzun önünde gerçekleşen silahlı saldırı haberini ne yazık ki üzüntüyle öğrendik. Eğitim yuvalarımızda şiddetin hiçbir türüne yer olamaz. Sosyal medyalarda bilgi kirliliği oluşmaması için gelişmeleri ve resmi makamların yapacağı açıklamaları yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Mehmet Alper Öğretici, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öğretici, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulumuzun önünde gerçekleşen silahlı saldırı haberini ne yazık ki üzüntüyle öğrendik. Eğitim yuvalarımızda şiddetin hiçbir türüne yer olamaz. Olaydan etkilenen öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; acil şifalar diliyoruz. Sosyal medyalarda bilgi kirliliği oluşmaması için gelişmeleri ve resmi makamların yapacağı açıklamaları yakından takip ediyoruz. Okullarımızın güvenliği ve huzuru için sürecin takipçisiyiz."