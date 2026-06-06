Mehmet Koparan, Ablasının Yanında Toprağa Verildi - Son Dakika
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Mehmet Koparan, Ablasının Yanında Toprağa Verildi

Mehmet Koparan, Ablasının Yanında Toprağa Verildi
06.06.2026 15:58
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Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Koparan, 11 yıl önce ölen ablasının yanında defnedildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştığı kazadan 5 gün sonra hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan (31), 11 yıl önce geçirdiği kaza sonucu ölen ablası Aslı Koparan'ın yanındaki mezarlıkta toprağa verildi. Mehmet Koparan'ın ölmeden önce organlarını bağışladığı belirtildi.

Kaza, 31 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gölyaka sahil yolunda seyreden Mehmet Koparan idaresindeki 16 CAF 809 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. (70) yönetimindeki 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koparan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde oturan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Mehmet Koparan'ın ablası Aslı Koparan'ın da 2015'te 21 yaşındayken, arkadaşı Ömercan Taşdelen yönetimindeki 17 TS 650 plakalı motosikletle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünden ilçe merkezine giderken, karşı yönden gelen Sinan K. idaresindeki 17 TD 372 plakalı otomobille çarpıştığı kazada yaralandığı ve 2 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Sürücü Mehmet Koparan'ın ölmeden önce organlarını bağışladığının belirlenmesi üzerine, kanser tedavisi gören babası Yalçın ve annesi Necla Koparan'ın onayıyla oğulları Mehmet'in karaciğer ve 2 böbreğinin bağışlandığı belirtildi.

Bursa Şehir Hastanesi'nden ailesi tarafından alınan Mehmet Koparan'ın cenazesi, Sölöz Mahallesi'ne getirildi. Koparan, öğle vakti Sölöz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 11 yıl önce aynı kaderi paylaştığı ablası Aslı Koparan'ın yanındaki mezarlıkta toprağa verilen Mehmet Koparan'ın ailesi ve hayatta kalan tek çocukları Samet Koparan, cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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