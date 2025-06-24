Mehmet Serdar Akgönül Ankara\'da Defnedildi

Batman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Öğretim Görevlisi Mehmet Serdar Akgönül'ün cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
Batman'ın Sason ilçesinde dün bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Mehmet Serdar Akgönül'ün cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Ankara'ya getirilen Akgönül'ün cenazesi, Güdül ilçesi Taşören Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İzzet Şensizoğlu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ali Yaldızcı, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Akgönül'ün ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Akgönül'ün evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.
Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın dün şarampole yuvarlanması sonucu Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.
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