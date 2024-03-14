Mehmet Şimşek, Burdur\'da Sosyal Tesis Projesini Tanıttı

Güncel

Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkanı adayı Mehmet Şimşek, 35 mahallede hayata geçirilmesini planladığı "Sosyal Tesis Projesi"ni tanıttı.

Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Mehmet Şimşek, Sosyal Tesis Projesinde insanların bir araya gelmesine vesile olan düğün, nişan, taziye evi gibi çok amaçlı hizmet veren bir proje olduğunun altını çizdi.

Mahallelerde yapılacak bu tesislerde aynı zamanda derslik olacağını ve kadınlara eğitimler verileceğini belirten Şimşek, "Bizim bir projemiz daha var. Bu projemizle kadınlarımızın mesleki anlamda gelişmelerini, evlerine ekonomik anlamda katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu kurs odaları öğleden sonra, akşamüstü mahallemizin çocuklarına bir çalışma alanı, kütüphane odası olacak. Ayrıca, yine burada muhtarlarımız için bir çalışma ofisi planladık. Bu ofiste vatandaşlarımız dertlerini muhtarlarla paylaşacaklar." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Şimşek, göreve başladığında 24 saat ulaşım hizmetini devreye alacaklarını dile getirdi.