Mehmet Tirrun, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Mehmet Tirrun, evinde ölü bulundu

Mehmet Tirrun, evinde ölü bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Tirrun (40), evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.07.2024 00:00
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MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Tirrun (40), evinde ölü bulundu. Kalp, krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Belçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonla Mehmet Tirrun'a ulaşamayan yakınları, komşularını arayarak kontrol etmelerini istedi. Eve gelen komşular, içeriye girdiklerinde Tirrun'u yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tirrun'un öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Tirrun'un cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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