Mehmet Tural, Kooperatif Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Mehmet Tural, Kooperatif Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Tural, Kooperatif Başkanlığına Yeniden Seçildi

Havza Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifi'nde Mehmet Tural başkanlığa tekrar getirildi.

28.11.2024 14:19
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Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Mehmet Tural getirildi.

İlçedeki özel bir tesiste gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Tural tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde Tural, kullanılan 100 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Enver Tunçay, Hayrettin Taşan ve Tahsin Ergin'den oluştu.

Tural, genel kurula katılanlara teşekkür ederek, "Her zaman ortaklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kooperatif hepimizin ortak malı. Kendi öz mallarına sahip çıkarak genel kurulumuza katılan ve yahut işleri dolayısıyla katılamayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Buraya sizlerle beraber sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Genel kurula Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve kooperatif üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mehmet Tural, Ekonomi, Güncel, Tarım, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Tural, Kooperatif Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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