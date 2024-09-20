Mehmet Yerlikaya vefat etti - Son Dakika
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Mehmet Yerlikaya vefat etti

Mehmet Yerlikaya vefat etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın amcası Mehmet Yerlikaya, 86 yaşında hayatını kaybetti.

20.09.2024 19:29
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın amcası AK Parti Konya eski milletvekili İlhan Yerlikaya'nın babası Mehmet Yerlikaya (86), vefat etti. Cenaze namazına, programı nedeniyle Konya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılırken, Bakan Yerlikaya da İstanbul'daki programı nedeniyle defin işlemlerine yetişebildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın amcası AK Parti Konya eski milletvekili ve RTÜK eski Başkanı İlhan Yerlikaya'nın babası Mehmet Yerlikaya, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mehmet Yerlikaya'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Selçuklu ilçesi Mürşit Pınar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına programı nedeniyle Konya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kent protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yerlikaya da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreni nedeniyle defin işlemlerine yetişebildi. Bakan Yerlikaya, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Kaynak: DHA

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