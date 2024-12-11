Mehmetçiğe Destek Mesajı - Son Dakika
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Mehmetçiğe Destek Mesajı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Mehmetçiğin videosunu paylaşarak cesaret ve fedakarlık vurgusu yaptı.

11.12.2024 17:19
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik" notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Yalnız değilsiniz. Daima Türk milletinin duasında, aklında ve gönlündesiniz."

Kaynak: AA

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