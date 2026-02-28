MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçik zorlu kış koşullarında görev başındayken çekilen fotoğrafı, 'günün fotoğrafı' olarak paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta bel bölgelerine kadar ulaşan karda devriye görevi yapan askerler yer aldı. Fotoğraf, 'Mehmetçik, en zorlu şartlarda görev başında' notuyla paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Mehmetçik Kış Koşullarında Görevde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?