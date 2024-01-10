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Mehmetçik, Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerine cevap mektupları gönderdi - Son Dakika
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Mehmetçik, Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerine cevap mektupları gönderdi

Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, Şehit Onur Doğan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencilerinin kendilerine yazdığı mektuplara cevap mektupları gönderdi. Okuma yazmayı yeni öğrenen miniklerin sevinçle okuduğu mektuplar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından okula ulaştırıldı. Faaliyete, şehit olan Onur Doğan'ın anne ve babası da katıldı ve Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı okula armağan edildi.

Mehmetçik, Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerine cevap mektupları gönderdi
10.01.2024 - 12:00,
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HAKKARİ 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, ilk mektuplarını kendilerine yazan Şehit Onur Doğan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencilerine cevap mektupları gönderdi.

Akara'nın Altındağ ilçesindeki Şehit Onur Doğan İlkokulu 1'ici sınıf öğrencileri, geçen hafta silah altındaki Mehmetçik'e mektup yazdı. Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileten öğrenciler, Mehmetçik'in yeni yılını da kutladı. Mektuplar, Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan askerlere iletildi.

Okuma yazmayı yeni öğrenen miniklerin ilk kez kendilerine yazdığı mektupları sevinçle okuyan Mehmetçik, cevap mektupları kaleme aldı. Mektuplar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından, Şehit Onur Doğan İlkokulu'na ulaştırıldı. Okulda düzenlenen faaliyete, 2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Onur Doğan'ın anne ve babası da katıldı. Ayrıca, Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca okula armağan edildi.

Kaynak: DHA
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