Mehmetçikler Almanya'dan Döndü
Mehmetçikler Almanya'dan Döndü

Mehmetçikler Almanya\'dan Döndü
27.02.2026 19:39
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı tamamlayan Mehmetçikler, Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

ALMANYA'da icra edilen Steadfast Dart 2026 Tabikatı'na katılan Mehmetçikler, yurda dönüşlerinde Tekirdağ Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda törenle karşılandı. Karşılamaya katılan aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Almanya'da 3 hafta süren Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesine görevlendirilen birlikler, tatbikatı başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Mehmetçikler, Tekirdağ Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda silah arkadaşları ve aileleri tarafından törenle karşılandı.

Törende konuşan 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, "Bugün burada, NATO'nun 2026 yılı içerisindeki en önemli ve en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamlayarak vatanımıza dönen siz değerli silah arkadaşlarımızı karşılamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Görevinizi; aylar süren titiz planlama ve hazırlık faaliyetlerinin, yoğun ve disiplinli eğitim sürecinin doğal bir sonucu olarak başarıyla tamamladınız. Bu süreç boyunca ortaya koyduğunuz yüksek görev bilinci, fedakarlık ve azim, elde edilen sonucun en belirleyici unsuru olmuştur. Sizler, zorlu şartlar altında, yüksek tempoda ve büyük sorumluluk bilinciyle görev yaparak Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladınız. Ortaya koyduğunuz profesyonellik, dayanışma ve yüksek motivasyon; yalnızca birlik ruhunun değil, aynı zamanda güçlü bir liderlik ve kurumsal kültürün de en somut göstergesi olmuştur. Bu faaliyet, yalnızca bir tatbikat değil; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı eğitim seviyesini, modern harekat anlayışını ve muharebe etkinliğini tüm dünyaya gösterdiği önemli bir fırsat olmuştur. Çok uluslu ortamda görev yapma kabiliyetiniz ve farklı unsurlarla uyum içinde çalışma beceriniz müttefiklerimiz tarafından da takdir edilmiştir. Gösterdiğiniz performans, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve sahip olduğu üstün yetenekleri açıkça göstermiştir. Ayrıca tatbikatta kullanılan yerli ve milli silah sistemlerimiz, araç ve teçhizatımız da etkinliğini kanıtlamış; Türk Savunma Sanayisinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tecrübeler, gelecekteki görevlerimize daha güçlü hazırlanmamıza önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Ailelere seslenen Korgeneral Yaldız, "Sizler, bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Evlatlarınız, eşleriniz ve sevdikleriniz görevde iken taşıdığınız sorumluluk ve gösterdiğiniz güçlü duruş silah arkadaşlarımızın en büyük moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu vesileyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli silah arkadaşlarım; görevinizi başarıyla tamamlayarak aramıza döndünüz. Sizlerle gurur duyuyor, bundan sonraki görevlerinizde de aynı azim ve kararlılıkla ülkemize ve milletimize hizmet edeceğinize inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Karşılama sırasında aileler duygu dolu anlar yaşadı. Eşini karşılayan Ayşen Karaküçüktan, duygulandığını belirterek, "Gerçekten giderken ayrı bir üzüntü hüzün oluyor tabii ki ama aynı zamanda gururluyum. Çok mutluyum, eşimin mesleğiyle de gurur duyuyorum, kendisiyle de gurur duyuyorum" diyerek yaşadığı hisleri anlattı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

