Meke Gölü Karla Kaplandı

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Karla kaplanan Meke Gölü'nde eşsiz görüntüler

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak anılan Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte adeta bir tabloya dönüştü.

Volkanik bir krater gölü olan Meke Gölü, son yıllarda kuraklık tehdidiyle gündeme gelse de kar yağışıyla birlikte yeniden canlandı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın ediyor. Meke Gölü'nün kar altındaki eşsiz görüntüleri, hem doğa tutkunlarını hem de sanatseverleri kendine hayran bırakıyor. Karın beyaz örtüsü altında eşsiz bir güzelliğe bürünen göl, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti.

Fotoğraf sanatçısı Yaşar Yeğen, Meke Gölü'nde oluşan manzaraları fotoğrafladığını belirtti. Yeğen, "Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte tam bir doğa harikasına dönüştü. Bu eşsiz manzaraları fotoğraflamak, sanat adına büyük bir şans" dedi.