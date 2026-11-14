Mekke Anlaşması'nın onay kanunu yürürlüğe girdi, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek

Mekke Anlaşması'nın onay kanunu yürürlüğe girdi, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasının onaylanmasını uygun bulan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun yayımı itibarıyla yürürlüğe girerken hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunmaya ilişkin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.
Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
Kaynak: AA
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