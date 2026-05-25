Mekke'den Hac Notları: Arafat'ta Vakfe ve Gönül Yolculuğu

25.05.2026 11:51
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Safi Arpaguş ile Mekke'de canlı yayın yapıldı. Haccın sembolleri, Arafat vakfesi ve manevi yolculuk anlatıldı.

Memlekette siyasi hava fırtınalıyken, biz Mekke'deyiz. Yarın Arafat'ta vakfeye durarak hacı olacağız. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Safi Arpaguş ile Ülke Tv'de canlı yayın yaptık. Haccın bir iç yolculuk olduğunu anlattı. Hac, Kabe'ye yolculukla birlikte gönle yolculuktur. Kainatın kalbi Kabe, insanın kalbi ise Allah'ın tecelligahıdır. Beyaz ihram, Arafat'ta mahşer provası, şeytan taşlarken nefsi taşlamak haccın sembolleridir.

Bugün telviye günü, yarın arefe. Arafat'ta öğle ile ikindi namazını birleştirip vakfeye duracağız. Arafat'ta bulunmamanın telafisi yoktur. Hacılar kafileler halinde Arafat'a çıkıyor. Hac ibadeti baştan sona sembollerle dolu: Kabe, tavaf, sa'y, kurban, şeytan taşlama, ihram (kefen), Arafat'ta vakfe, lebbeyk demek, Hacerül Esvet'i selamlama, sağ omzu açmak, sayda koşuşturmak. Telviye günü hacılar Mina'ya, oradan Arafat'a çıkacak. Yarın teşrik tekbirleri getirilecek. Cemarat'ta şeytan taşlamak içimizdeki şeytanları taşlamaktır. Efendimiz'in yaptığı gibi yapmak da semboldür. Kurbanın eti ve kanı değil, takva Allah'a ulaşır. Hac günlerinde yaşadıklarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.

Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
