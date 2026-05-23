Mekke'den Kabe Görüntüleri

Mekke'de bulunan 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresi görüntülendi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerini sürdürüyor.

Hacı adaylarının kutsal vazifelerinin takibi için Mekke'de bulunan AA muhabirleri, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresini yatsı ezanı vaktinde görüntüledi.

Kraliyet Saat Kulesi

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılan Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek 3. binası olma özelliği taşıyor. Kabe'nin hemen yanına inşa edilen yapı 120 kattan oluşuyor.

En büyük saat kulesi olduğu belirtilen yapıda yer alan saat, gündüz ve gece kilometrelerce mesafeden görülebiliyor. 601 metre yüksekliğindeki binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.