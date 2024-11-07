Mekki'nin İkamet Kısıtlaması İptal Edildi

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Tunus'ta mahkeme, Nahda Hareketi Partisi'nden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'nin ikametini başkent Tunus'taki Verdiya bölgesiyle sınırlayan kısıtlama kararının iptaline hükmetti.

Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed en-Nefati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski milletvekili El-Ceylani Debbusi'nin ölümüyle ilgili davayı incelemekle görevli Tunus Asliye Mahkemesi soruşturma hakiminin, Mekki'nin ikametini kısıtlayan yargı kararının ilgasına karar verdiğini söyledi.

Mekki'nin artık Tunus sınırları içinde herhangi bir bölgeye seyahat edebileceğini dile getiren Nefati, ancak soruşturma hakiminin, Mekki'nin medyayla iletişim kurmasının veya yurt dışına seyahat etmesinin engellenmesi dahil olmak üzere hakkındaki diğer ihtiyati tedbirlerin devamına hükmettiğini aktardı.

Çalışma ve Başarı Partisi lideri Mekki, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma niyetini açıkladıktan günler sonra, eski milletvekili Ed-Debusi'nin 2014'teki ölümü vakasında sorgulanmak üzere 2 Temmuz'da savcılığa çağrılmıştı.

Tunus Asliye Mahkemesi'ndeki soruşturma hakimi, 12 Temmuz'da Mekki hakkında "seyahat ve medyaya konuşma yasağı" getirmişti.

Seyahat yasağı kapsamında, Mekki'nin, başkent Tunus'ta ikamet adresinin yer aldığı Verdiyye Mahallesi dışına çıkmamasına hükmedilmişti.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kays Said yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.