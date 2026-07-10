Meksika, ABD'de Göçmen Ölümü İçin Soruşturma Talep Ediyor

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki göç operasyonlarında 17 Meksikalının hayatını kaybettiği gerekçesiyle ABD'de soruşturma talep ediyor.

CNN'in haberine göre, Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın ikinci döneminde, ICE gözetiminde 14, göçmenlik operasyonları kapsamında ise 3 Meksikalının hayatını kaybettiğini belirten Alvarez, konuya ilişkin "diplomatik çerçeveyi" aşan önlemler alacaklarını söyledi.

Alvarez, "Doğrudan ABD savcılıklarına başvurup, bu olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve soruşturma açılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) açıklamasında ise gözaltında tutulan tüm göçmenlere uygun bakım sağlandığı ve ICE personelinin "asgari düzeyde güç kullanmak üzere eğitildiği" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Texas eyaletinde 7 Temmuz'da bir ICE görevlisinin bir Meksika vatandaşını vurarak öldürdüğü belirtilmişti. ICE'tan yapılan açıklamada ise Meksika vatandaşı Lorenzo Salgado Araujo'nun "emirlere uymadığı" ve bunun üzerine görevli memurun silahını kullandığı kaydedilmişti.