Meksika'da 11 Ceset Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'da 11 Ceset Bulundu

Guerrero'da terk edilmiş araçta 2'si çocuk 11 kişinin cesedi bulundu, cinayet soruşturması başlatıldı.

08.11.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEKSİKO, 8 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'da bir bulvarda terk edilmiş haldeki pick-up aracın içinde 2'si çocuk 11 kişinin cesedi bulundu.

Eyalet Başsavcılığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre çarşamba gecesi kimliği açıklanmayan bir kişiden ihbar alan yetkililer, kentin Parador del Marques bölgesinde 9 erkek ve 2 kadına ait cesetlere ulaştı.

Kimlik tespiti için adli tıp ekibi bölgeye sevk edilirken, cinayetler hakkında bir soruşturma başlatıldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre hayatını kaybedenlerin, iki hafta önce kaybolan 17 satıcıdan oluşan bir gruba ait olduğu düşünülüyor. El Epazote topluluğunda ev eşyaları satan bu kişilerle irtibatın kesilmesi üzerine Eyalet Kamu Güvenliği Sekreterliği, Ulusal Muhafızlar ve ordunun katılımıyla bir arama operasyonu başlatılmıştı.

Ordudan salı günü yapılan açıklamada kayıp kişilerin "Los Ardillos" adlı bir suç çetesi tarafından kaçırılmış olabileceklerinden şüphelenildiği ve bulunmaları için özel güçlerin de aralarında bulunduğu birliklerin bölgeye gönderileceği belirtilmişti.

Guerrero'nun en tehlikeli suç gruplarından biri olan "Los Ardillos", Chilpancingo da dahil olmak üzere eyaletin orta kesimlerini kontrol ediyor.

Guerrero eyaleti, yıllardır eyaletteki uyuşturucu kaçakçılığı ve üretimi faaliyetlerinden dolayı şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Adli Tıp, 3-sayfa, Meksiko, Cinayet, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da 11 Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da 11 Ceset Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.