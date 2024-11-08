Meksika'da 11 Ceset Bulundu

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MEKSİKO, 8 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'da bir bulvarda terk edilmiş haldeki pick-up aracın içinde 2'si çocuk 11 kişinin cesedi bulundu.

Eyalet Başsavcılığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre çarşamba gecesi kimliği açıklanmayan bir kişiden ihbar alan yetkililer, kentin Parador del Marques bölgesinde 9 erkek ve 2 kadına ait cesetlere ulaştı.

Kimlik tespiti için adli tıp ekibi bölgeye sevk edilirken, cinayetler hakkında bir soruşturma başlatıldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre hayatını kaybedenlerin, iki hafta önce kaybolan 17 satıcıdan oluşan bir gruba ait olduğu düşünülüyor. El Epazote topluluğunda ev eşyaları satan bu kişilerle irtibatın kesilmesi üzerine Eyalet Kamu Güvenliği Sekreterliği, Ulusal Muhafızlar ve ordunun katılımıyla bir arama operasyonu başlatılmıştı.

Ordudan salı günü yapılan açıklamada kayıp kişilerin "Los Ardillos" adlı bir suç çetesi tarafından kaçırılmış olabileceklerinden şüphelenildiği ve bulunmaları için özel güçlerin de aralarında bulunduğu birliklerin bölgeye gönderileceği belirtilmişti.

Guerrero'nun en tehlikeli suç gruplarından biri olan "Los Ardillos", Chilpancingo da dahil olmak üzere eyaletin orta kesimlerini kontrol ediyor.

Guerrero eyaleti, yıllardır eyaletteki uyuşturucu kaçakçılığı ve üretimi faaliyetlerinden dolayı şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.