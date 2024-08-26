Meksika'da binlerce kişi yargı reformunu protesto etti - Son Dakika
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Meksika'da binlerce kişi yargı reformunu protesto etti

Meksika'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto etti. Göstericiler, yargının değiştirilmesi ve hakimlerin seçimle belirlenmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

26.08.2024 15:19
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MEXICO Meksika'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Obrador'un önerdiği yargı reformuna karşı başkent Mexico City'nin yanı sıra Michoacan, Puebla, Leon, Jalisco, Oaxaca, Veracruz ve diğer eyaletlerde toplanan binlerce gösterici, yargının değiştirilmesi ve özellikle de hakimlerin seçimle belirlenmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Mexico City'de federal mahkeme çalışanları ve yargıçlardan oluşan kalabalık, "yargı bağımsızlığı" ve "demokrasiye saygı" yazılı bayraklar sallayarak şehrin merkezindeki Yüksek Mahkeme binası önünde yürüyüşlerini sonlandırdı.

Göstericiler ayrıca bağımsız düzenleyici kurumların ortadan kaldırılması önerisinden de rahatsız.

Avukat Mauricio Espinosa, yaptığı açıklamada, "Şu anda reformları protesto ediyoruz ama mesele sadece reformlar değil. Yargı organına ve diğer özerk kurumlara yönelik tüm bu saldırılar sonuçta yürütmeyi, yani bir sonraki başkanı güçlendiriyor." dedi.

Espinosa, "Yargıçlar kampanya yapmak için para toplamak ve arkalarını kollayacak birilerini bulmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla hükümleri artık yüzde 100 bağımsız olmayacak." diye konuştu.

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.

Kaynak: AA

Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

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