Meksika\'da Filistin Destekçileri İsrail Büyükelçiliği Önünde Gösteri Yaptı

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Meksika'da İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

Filistin destekçisi grup, İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği önünde toplandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden eylemciler, Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini talep etti.

Filistin bayraklarıyla gösteriye katılanlar, "Soykırımcı İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Eylemciler, İsrail bayrağını da ateşe verdi.

Polisin büyükelçilik önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunmuştu.