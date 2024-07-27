Meksika'da Uyuşturucu Karteline Karşı Önlem: 200 Seçkin Asker Konuşlandırıldı - Son Dakika
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Meksika'da Uyuşturucu Karteline Karşı Önlem: 200 Seçkin Asker Konuşlandırıldı

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucularının ABD'de tutuklanmasının ardından şiddet olaylarını önlemek için 200 seçkin asker görevlendirildi.

27.07.2024 10:28
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MEXİCO Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucularının ABD'de tutuklanmalarının ardından şiddet olaylarını önlemek için Meksika'nın Sinaloa eyaletinde 200 "seçkin asker" konuşlandırıldı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Savunma Bakanlığı, Sinaloa'nın kurucularından "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta tutuklanmasının ardından güvenlik önlemleri aldı.

Tutuklamaların ardından şiddet olaylarını önlemek için 200 "seçkin asker", Sinaloa eyaletine konuşlandırıldı.

ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta tutuklandıklarını açıklamıştı.

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin önde gelen elebaşılarından 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün Şubat ayında Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylül ayında ABD'ye iade edilmişti.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Uyuşturucu Karteline Karşı Önlem: 200 Seçkin Asker Konuşlandırıldı - Son Dakika
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