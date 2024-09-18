Meksika'dan BM'de Filistin'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'dan BM'de Filistin'e Destek

Meksika, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını vurgulayarak iki devletli çözümü destekledi.

18.09.2024 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Alicia Buenrostro Massieu, BM Şartı uyarınca Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını uluslararası hukukun emredici bir normu olarak kabul ettiklerini dile getirerek, "Bu amaca ulaşmak için, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünün hükümlerinin tanınması ve ilgili paragraflarının uygulanması gerekmektedir." dedi.

BM Genel Kurulunda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturum düzenlendi.

Meksika'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Massieu, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası barış ve güvenlik için yıkıcı etkileri olan ve daha da kötüleşmeye devam eden aşırı bir kriz durumuyla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

???????Massieu, BM Şartı uyarınca Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını uluslararası hukukun emredici bir normu olarak kabul ettiklerini dile getirerek, "Bu amaca ulaşmak için, UAD'nin 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünün hükümlerinin tanınması ve ilgili paragraflarının uygulanması gerekmektedir." diye konuştu.

UAD'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden varlığına mümkün olan en kısa sürede son verme yükümlülüğünü ortaya koyduğu gerçeğini dikkate aldıklarını belirten Massieu, ülkesinin çatışmaya kapsamlı ve kalıcı bir son verilmesinden yana olduğunu ve bu sebeple iki devletli çözümü desteklediklerini kaydetti.

Karar tasarısı

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadesi yer alıyor.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan BM'de Filistin'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
07:57 CHP’den istifa mı ediyor Mansur Yavaş sessizliğini bozdu CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
15:02 Florida’da 11 yaşındaki ocuk, ’Ölüm listesi’ hazırlamak ve silah koleksiyonuyla övünmek iddiasıyla tutuklandı Florida'da 11 yaşındaki ocuk, 'Ölüm listesi' hazırlamak ve silah koleksiyonuyla övünmek iddiasıyla tutuklandı
14:55 Yenge Hediye Güran’ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim
14:52 Çin’de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti Çin'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
14:31 Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı Devran İskender, Serkan Kaya’ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
14:31 Narin’in akrabasından bir garip paylaşım Rol yaparak kısa film çekmişler Narin'in akrabasından bir garip paylaşım! Rol yaparak kısa film çekmişler
14:29 Hindistan’da sosyal medya gösterisi için yılanı ağzına koyan genç, yılanın ısırması sonucu hayatını kaybetti Hindistan'da sosyal medya gösterisi için yılanı ağzına koyan genç, yılanın ısırması sonucu hayatını kaybetti
14:03 Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal: Asgari ücretin 25 Bin TL olması bekleniyor Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal: Asgari ücretin 25 Bin TL olması bekleniyor!
13:58 İstanbul’da AVM’de intihar 2. kattan kendini boşluğa bıraktı İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 10:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'dan BM'de Filistin'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement