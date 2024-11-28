Meksika'dan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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Meksika'dan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı

Meksika'nın işverenler konfederasyonu, Trump'ın gümrük vergisi planlarının ekonomik tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

28.11.2024 11:56
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MEKSİKO, 28 Kasım (Xinhua) -- Meksika İşverenler Konfederasyonu (Coparmex) ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya uygulamayı planladığı gümrük vergilerinin, bölgedeki iş piyasasına tehdit oluşturduğu ve ekonomik belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu.

Coparmex çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın sık sık gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının bölgenin ekonomik istikrarını etkileyeceğini ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın "işbirliği ve anlayış ruhuna ters düşeceğini" ifade etti.

Açıklamada ek gümrük vergileri uygulama tehdidinin "stratejik sektörlerde belirsizlik yarattığı" ve üç ülke arasındaki ticarete bağlı "milyonlarca istihdamı tehlikeye attığı" belirtildi.

Meksika ile ABD arasında yaşanacak ticari çatışmanın, otomotiv ve imalat sektörleri gibi ABD girdilerine bağımlı sektörler başta olmak üzere iki ekonomi üzerinde de "yıkıcı etkileri" olacağını kaydeden konfederasyon, misilleme önlemlerinin iki ülkedeki işletme ve tüketicileri etkileyebileceğini vurguladı.

Coparmex, "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması siyasi baskı aracı olarak değil, bölgenin rekabet gücünü garanti altına alan stratejik bir anlaşma olarak görülmeli" diye belirtti.

Trump pazartesi günü ABD'nin ana ticaret ortaklarından Meksika ve Kanada'nın göç ya da uyuşturucu kaçakçılığı gibi sorunları çözmemeleri halinde bu ülkelerden gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidini yinelemişti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum hafta başında Trump'a hitaben yazdığı mektupta, gerekirse ABD mallarına gümrük vergileriyle misilleme yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Meksika'dan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika

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