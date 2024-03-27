Meksika Devlet Başkanı, Kolombiyalı ve Ekvadorlu göçmenlere ekonomik destek sağlama sözü verdi

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MEKSİKO, 27 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göç sorununu çözmek için Kolombiyalı ve Ekvadorlu göçmenlere ekonomik destek sağlama sözü verdi.

Salı günkü olağan basın toplantısında göçmen akınını sınırlandırmanın en iyi yolunun menşe ülkeye destek sağlamak olduğunu vurgulayan Obrador, ABD hükümetini bu amaçla Latin Amerika'ya fon tahsis etmeye çağırdı.

Obrador ayrıca göç sorununu çözmek için sınırlara asker yerleştirilmesi, hapis yahut yasaların sertleştirilmesi gibi zorlayıcı yöntemlerin kullanılmasına karşı olduğunu yineledi.

Meksika geçtiğimiz hafta Venezuela ile bir anlaşma yaptığını, buna göre ülkelerine geri gönderilmeyi kabul eden her bir Venezuelalı göçmene altı ay boyunca aylık 110 ABD doları ödeneceğini duyurmuştu.