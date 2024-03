Meksika Devlet Başkanı, Kolombiyalı ve Ekvadorlu göçmenlere ekonomik destek sağlama sözü verdi

Nigel Kennedy, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü olan 'Vivaldi: The New Four Seasons' ile giren müzisyen Nigel Kennedy, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 'Heart and Soul' konseriyle sahne alacak. Keman virtüözü Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek geniş bir hayran kitlesine sahip. Konserde Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin yanı sıra Krzysztof Komeda ve Ryuichi Sakamoto'nun parçalarını ve kendi bestelerini seslendirecek.