Meksika, Gözaltındaki Vatandaşlarını İade İçin Çaba Gösteriyor

MEKSİKO, 23 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de "Timsah Alcatraz" olarak bilinen göçmen gözaltı merkezinde tutulan 14 Meksika vatandaşının derhal ülkeye geri gönderilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sheinbaum, salı günkü basın toplantısında, "Şu ana kadar gözaltına 14 Meksikalının derhal ülkeye geri gönderilmesini sağlamak için her türlü çabayı sarf ediyoruz" dedi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bölgesinde bulunan ve "Timsah Alcatraz" olarak nam salan gözaltı merkezinin manşetlere taşındığına dikkat çeken Sheinbaum, "Meksikalıların derhal sınır dışı edilmesi ve bu merkezde kalmamaları için" nota verdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan göçmenlerin gözaltı merkezinde kötü muamele gördüğü iddialarına da değinen Sheinbaum, gözaltında tutulan kişilerin insan hakları ihlaline uğrayıp uğramadığının konsolosluk yetkililerince araştırıldığını söyledi.