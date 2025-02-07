Meksika, Sınır Güvenliği İçin Asker Gönderiyor

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MEKSİKO, 7 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 10.000 Ulusal Muhafız askerinin ABD ile olan 3.200 kilometrelik sınır hattı boyunca konuşlanmaya başladığını açıkladı.

Sınır güvenliğini güçlendirme hamlesi, Sheinbaum'un bir gün önce ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile vardığı anlaşma kapsamında atıldı. Bu adım, fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmeyi ve yasa dışı göçü kontrol altına almayı amaçlıyor.