Meksika Sınırındaki Yasa Dışı Geçişler Düşüyor - Son Dakika
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Meksika Sınırındaki Yasa Dışı Geçişler Düşüyor

Trump'ın sert politikalarıyla Meksika sınırındaki yasa dışı geçişler son 25 yılın en düşük seviyesini gördü.

19.05.2025 11:23
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ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Meksika sınırındaki yasa dışı geçişler son 25 yılın en düşük seviyesine gerilerken, bir yıldan az bir zaman diliminde görülen bu düşüşte Trump'ın katı sınır dışı etme politikası ve Meksikalı kartellerin terör örgütü ilan edilmesi ile sınırda alınan yeni önlemler etkili oldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi verilerine göre, Aralık 2023'te Meksika sınırında işlem yapılan yasa dışı göçmen 249 bin 741 iken, bu sayı Mart 2025 itibarıyla 7 bin 181'e geriledi.

Meksika sınırındaki ihlallerde yüzde 95 azalma yaşanmasının en önemli nedeni olarak, Trump yönetiminin göçmen karşıtı söylemlerle kazandığı seçimlerin ardından Ocak 2025'te yemin ettikten sonra devreye koyduğu sert önlemler gösteriliyor.

Anadolu Ajansı ekibi, sınırdaki son durumu yerinde görmek için Teksas Eyaleti'nin Meksika sınırındaki kenti El Paso'ya gitti. Burada sınır güvenliğinden sorumlu sınır devriyelerinin sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesaisine eşlik eden ekip, Ulusal Savunma Alanı ilan edilen sınır bölgelerinde konuşlandırılan yeni askeri birliklerin karargahını da ziyaret etti.

AA kamerası Meksika sınırındaki hareketli anlara tanıklık etti

Sınır devriyeleri, ABD Sınır Muhafaza Birimine bağlı ülkenin en büyük iç güvenlik birimi olma özelliğini taşıyor. 3 bin kilometreyi aşkın Meksika sınırı boyunca görev yapan sınır devriyeleri, çeyrek asrın en düşük yasa dışı göçmen geçişine tanıklık ediyor.

AA ekibi, ABD Sınır Devriyesi eşliğinde, sabahın ilk ışıkları ile Teksas'ın El Paso kentinde bilinen en hareketli geçiş noktalarından Cristo Rey Dağı'nın eteklerindeki sınır noktasına gitti.

Metal kolonlardan inşa edilen ve yüksekliği yer yer 5,5 ile 9 metre arasında değişen sınır duvarı, Cristo Rey Dağı'nın eteklerinde 2,3 kilometre boyunca kesintiye uğruyor. Bu bölgenin dik topoğrafyası duvarın inşa edilmesine izin vermedi ama son iki yıldır yüzbinlerce göçmenin geçişine engel olamadı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, sınır bölgesini yapay zeka ile çalışan kamera sistemleri, hava gözlem araçları ve sınır devriyeleri ile izliyor. Sınırın hemen karşısında Meksika'nın Ciudad Juarez kenti bulunuyor. Sınır duvarının birkaç metre yakınına kadar gelen mahalleler, tamamen Meksikalı karteller tarafından kontrol ediliyor.

Sınır bölgesindeki geçişler 2000 yılından beri en düşük seviyede olsa da sınır devriyesinin telsizleri susmak bilmiyor. Tepenin doğu tarafında 5 kişinin sınır hattına 300 metre yaklaştığı bilgisi üzerine o noktaya hareket ediliyor. Kameraların görüntü aldığı noktada, sınıra 100 metre kala grubun önü kesiliyor. Gruptan iki kişi sınır devriyesine meydan okurcasına el sallıyor.

Meksikalı kartellerin göçmenleri ABD tarafına geçiren kaçakçılara İspanyolca "koyotes" deniyor. Sınır devriyesi yıllardır onlarla bu hat boyunca kedi fare oyunu oynuyor.

ABD Sınır Devriyesinden Yüzbaşı Claudio Herrera, "Bu noktada Meksika ile ABD'yi yalnızca bu toprak yol ayırıyor." diyerek, geçişlerin neden bu noktaya yoğunlaştığını anlatıyor.

Herrera, "Karteller, bu gözcüleri bizlerin nerede olduğunu tespit etmek için kullanıyor. Kaçak göçmen gruplarını telefonla yönlendirerek veya onlara eşlik ederek karşıya geçiriyorlar. Bazen de birkaç kişi ile dikkatimizi bir noktaya çekip başka bir noktadan sızmaya çalışıyorlar."

Sınır devriye görevlileri, sınırın Meksika tarafının kartellerin kontrolünde olduğuna işaret ederek, sınırın karşı tarafındaki derme çatma kulübelerin kartellerin gözlem noktaları olduğunu, Meksikalı kartellerin gözcüleri olan ve İspanyolca şahin anlamına gelen "halkones" ile insan kaçakçılarının gözcülük yaptıklarını anlattı.

Sınırın ABD tarafında devriye araçlarıyla nöbet tutuluyor. ABD'li yetkililer Meksikalı mevkidaşları ile eşgüdüm içinde çalıştıklarını söylese de herkes Meksika tarafında asıl kontrolün kartellerde olduğunu biliyor.

ABD Sınır Devriyesi personelleri, karşı tarafı göstererek, "Meksika Eyalet Polisi bu bölgeye pek gelmez. Çünkü burada çok sayıda kartel üyesi var." diyor.

"Meksika sınırındaki geçişler azaldı, uyuşturucu fiyatları yükseldi"

Trump yönetiminin sınır geçişleri üzerinde uyguladığı baskı sonuç verdi ve yasa dışı geçişler azaldı. Ancak bölgede konuştuğumuz pek çok yetkili kartellerin değişen koşullara ayak uydurduğunu söylüyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) El Paso Saha Birimi Başkan Yardımcısı Eli Gonzalez, "İnsan kaçakçılığı, karteller için büyük bir gelir kaynağı. Hükümet olarak aldığımız önlemler sonucu, sergilediğimiz tutum ve savunma taktiklerimiz güçlendi. Dolayısıyla da karteller bu durumu göz önünde bulundurarak (uyuşturucu) fiyatlarında ayarlama yapıyor." sözleriyle, kartellerin insan kaçakçılığında azalan gelirlerini telafi etmek için başta uyuşturucu ticareti olmak üzere diğer faaliyetlerinin fiyatlarını arttırdığını doğruluyor.

Ordu artık yasa dışı göç ile değil, terörle mücadele konseptinde

ABD ordusu tarih boyunca pek çok kez Meksika sınırında yürütülen sınır güvenliği çalışmalarına destek verdi. Ancak bu sefer durum biraz farklı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez bölgede "acil durum" ilan etti. Bu durum, ABD yönetimine Pentagon'un olanaklarından daha fazla faydalanma yetkisi verirken, sınır hattında başlatılan Ulusal Savunma Alanı uygulaması askerlere yeni yetkiler veriyor.

Daha önceleri pasif bir şekilde sınır devriyelerine destek veren askerler, artık görev yaptıkları Ulusal Savunma Alanı sınırları içinde, daha sonra polis güçlerine teslim etmek üzere yasa dışı göçmenleri tutuklayabiliyor, arayabiliyor ve devriye görevi yapabiliyor. Çünkü Ulusal Savunma Alanı, hukuken askeri bölge olarak sayılıyor.

New Meksiko eyaletinin Meksika sınırındaki yaklaşık 110 bin dönümlük arazi, Ulusal Savunma Alanı ilan edildikten sonra buraya konuşlanan Atak Tugay Muharebe Timi 4. Piyade Tümeni, sahip olduğu gelişmiş askeri teknolojiler ile sınır devriyelerine destek oluyor.

Sınır bölgesine sevk edilen termal kameralı zırhlı araçlar, bölgede uçan askeri dronlar ve hatta ordunun uydu gözetleme kabiliyetleri sonuna kadar kullanılıyor.

Birliğin komutanı Tuğgeneral Jeremy Winters, "Elimizdeki gelişmiş askeri olanaklarla, sınır devriyelerinin daha büyük resmi görmesine yardımcı oluyoruz." diyor.

Uyuşturucu kartellerinin ham maddeleri nereden edindiğinden, örgüt yapılanmasının sınırın ötesinde güneye doğru nasıl yayıldığına kadar geniş istihbari bilgilerin sağlandığını söyleyen Winters, bu yeni kabiliyetlerin kartellerle mücadeleye derinlik kazandırdığını belirtiyor.

ABD medyası, bazı askeri kaynaklara dayanarak, Pentagon'un kartellere karşı silahlı dronları kullanma seçeneğini değerlendirdiğine yer vermişti.

Kartellerin terör örgütü ilan edilmesi sonrasında grup üyelerine yönelik, Meksika ordusu ile eşgüdüm içinde, askeri bir operasyon seçeneğini değerlendirip değerlendirmediklerini sorduğumuzda Tuğgeneral Winters bir an durakladı ve yardımcısı zamanı gerekçe göstererek sorumuzu yanıtlamaktan kaçındı.

Anadolu Ajansına daha sonra yazılı bir açıklama yapan Güney Sınırı Ortak Görev Gücü Halkla İlişkiler Birimi, spekülasyona neden olacak beyanda bulunmak istemediklerini belirterek, "Şu anda ABD Sınır Devriyesi ile yürüttüğümüz operasyonlar ile Meksika ordusundaki ortaklarımızla olan güçlü ve kalıcı ilişkimiz, Amerika Birleşik Devletleri sınırının güneyinde faaliyet gösteren yasa dışı örgütler ve onların gayrimeşru faaliyetleri üzerinde doğrudan etkiler yaratmaktadır." demekle yetindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika Sınırındaki Yasa Dışı Geçişler Düşüyor - Son Dakika

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