Meksika ve Kolombiya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlandı

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Meksika ve Kolombiya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlandı.

Meksika'nın başkenti Meksiko ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'da diplomatik misyon temsilcileri ve yerleşik Türklerin katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Murat Salim Esenli, buradaki konuşmasında "Cumhuriyetimizin 101. yılını vatandaşlarımız, yönetim ve parlamentodan Meksikalı dostlarımız, iş insanları, sanat ve akademik çevreyle beraber kordiplomatikle birlikte büyük bir coşkuyla kutladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun da açıklamasında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Bu arada başkent Bogota'daki simgelerden Salitre Magico'da (eğlence parkı) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk Bayrağı göndere çekildi.