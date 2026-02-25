Mektuplu Şişe Denizde 11 Ay Yolculuk Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mektuplu Şişe Denizde 11 Ay Yolculuk Yaptı

Mektuplu Şişe Denizde 11 Ay Yolculuk Yaptı
25.02.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta 'Suya Yazılan Mektuplar' projesi bir mektubun sahibine ulaşmasıyla sonuçlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen "Suya Yazılan Mektuplar" projesi kapsamında denize bırakılan mektuplu şişelerden biri, 11 ay süren yolculuğun ardından sahibine ulaştı.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 2025'te Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen projede, 18 yerel yazarın kaleme aldığı mektuplar şişelere konularak 3 Nisan 2025'te Side açıklarından denize bırakılmıştı.

Yaklaşık bir yıl boyunca dalgalarla yol alan mektuplardan biri, Side sahilinde Mehmet ve Yasemin Gümüş çifti tarafından bulundu. Teknelerinin kenarında gezerken şişeyi fark eden Mehmet Gümüş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla şişeyi kova yardımıyla denizden aldı. İçinden çıkan rulo kağıdı gören çift, büyük şaşkınlık yaşadı.

Mektubu bulduklarında eşiyle şakalaştıklarını ifade eden Mehmet Gümüş, "İçinden zor çıktığına göre dedik ki herhalde çok değerli bir şey var. Manevi olarak gerçekten değerliymiş. Hoşumuza gitti, mutlu olduk." dedi.

Mektubu yazan Hamdi Mersin ise buluşmanın kendisini çok etkilediğini aktararak, "Denizden bir şişe çıkıyor ve onu bir öğretmen ailesi buluyor. Bu, yüz binde bir ihtimal. Projedeki en önemli amaç, toplumda okuma kültürünü yaygınlaştırmaktı." diye konuştu.

Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay da projenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini belirterek, 2026 Kütüphane Haftası'nda "Havaya Yazılan Mektuplar" etkinliğinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Oktay, yeni projede yazarların mektuplarının helyum gazlı balonlar içine konularak gökyüzüne bırakılacağını ifade etti.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende, yazar Mersin ve şanslı okur bir araya geldi. Mersin, denizden gelen mektubun sahibine kendi kitabını imzalayarak hediye etti. Kütüphane müdürlüğü tarafından da okura 7 kitap daha verildi ve toplam 8 kitaplık ödül seti sunuldu.

Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Kültür, Güncel, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mektuplu Şişe Denizde 11 Ay Yolculuk Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:35:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Mektuplu Şişe Denizde 11 Ay Yolculuk Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.