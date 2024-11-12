Melania Trump, Jill Biden ile Görüşmeyi Reddetti - Son Dakika
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Melania Trump, Jill Biden ile Görüşmeyi Reddetti

Melania Trump, FBI baskınını gerekçe göstererek Jill Biden ile görüşmekten kaçındı.

12.11.2024 17:16
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin federal hükümetin gizli belgelerle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak Mar-a-Lago malikanesine yapılan baskını gerekçe göstererek Biden'ın eşi Jill Biden ile görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

Melania Trump'a yakın bir kaynak, The New York Post'a yaptığı açıklamada, "Melania Trump Beyaz Saray'a gitmiyor. Jill Biden'ın kocası (ABD Başkanı Biden) Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Melania Trump'ın iç çamaşırı çekmecesini karıştırmasına izin verdi." dedi.

Kaynak, Biden yönetiminin federal hükümetin gizli belgelerle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak Mar-a-Lago malikanesine yapılan baskını gerekçe göstererek Melania Trump'ın Biden'ın eşi Jill Biden ile görüşmeyi reddettiğini öne sürerek, "Jill Biden, Melania Trump'ın görüşmesi gereken biri değil." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden ile ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yarın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Giden başkanın eşi de halefini Beyaz Saray'da çay ikramında bulunmak için ağırlıyor.

Ancak Donald Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti. Melania Trump da Jill Biden'ı Beyaz Saray'a davet etmemişti.

Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos 2022 sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melania Trump, Jill Biden ile Görüşmeyi Reddetti - Son Dakika

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