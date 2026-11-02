Melania Trump, Oleşki ateşkesinin bittiğini ve 800 kişinin tahliye edildiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Melania Trump, Oleşki ateşkesinin bittiğini ve 800 kişinin tahliye edildiğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melania Trump, Herson'daki Oleşki'de 27 Ekim'de başlayan bölgesel ateşkesin 1 Kasım'da sona erdiğini açıkladı. Trump, yaklaşık 800 kişinin tahliye edildiğini ve bölgeye kritik yardımlar ulaştırıldığını belirterek Rusya ile Ukrayna'yı takdir etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde Rusya ve Ukrayna'nın uyguladığı bölgesel ateşkesin başarıyla sona erdiğini bildirdi.

Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oleşki kentinde 27 Ekim'de başlayan bölgesel ateşkesin, planlandığı gibi 1 Kasım'da tamamlandığını belirtti.

Ateşkes sürecindeki "liderlikleri ve işbirlikleri" nedeniyle Rusya ve Ukrayna'yı takdir eden Trump, "insani girişimin" daha geniş kapsamlı barış çabalarına katkı sağlamasını umduğunu kaydetti.

Trump, "Görev başarıyla tamamlandı. Bölgeye kritik yardımlar ulaştırıldı ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı. Oleşki'nin, iki ulus arasında kalıcı bir barışın temeli olmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
Melania TrumpDonald TrumpPolitikaHersonGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:48:07. #7.13#
SON DAKİKA: Melania Trump, Oleşki ateşkesinin bittiğini ve 800 kişinin tahliye edildiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android