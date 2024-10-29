Melek Mosso, Amasya\'da Cumhuriyet Bayramı\'nı Kutladı

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Melek Mosso'dan Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

AMASYA - Ünlü sanatçı Melek Mosso, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konserde Amasyalılarla birlikte kutladı. Sahnede İzmir Marşı'nı seslendirirken çocuklarla birlikte bayrak ve Atatürk posteri sallayan Melek Mosso, "Cumhuriyetin 101. yaşı kutlu olsun. Teşekkürler Atatürk. Teşekkürler Türk milleti" dedi.

Amasya Belediyesi'nin Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlediği konserde sevilen şarkılarıyla coşturduğu Amasyalılara seslenen Melek Mosso, "Bugün cumhuriyetimizin 101. yıldönümü. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve mücadelemizin en önemli günlerinden biri. Ülkemizin doğum günü. Daha niceleri olsun. Özgür, birlikte, akılla yaşadığımız o günler devam etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şerefli Türk halkı için kocaman bir alkış istiyorum" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyalılara güzel bir gece yaşatan Melek Mosso'ya teşekkür ederek günün anısına hediye ve çiçek verdi.