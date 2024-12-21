Melek Zeynep Bulut'a Red Dot Ödülü - Son Dakika
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Melek Zeynep Bulut'a Red Dot Ödülü

Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Yapıt' eseri, Red Dot Awards 2024'te ödül kazanarak başarı elde etti.

21.12.2024 23:16
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Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un uluslararası ödüllü "Açık Yapıt" eseri, "Red Dot Awards"ın Design Concept 2024 (Tasarım Konsepti) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bulut, ödülünü, X'te yaptığı paylaşımda, "Alman& Singapur menşeli, tasarım endüstrisindeki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Red Dot Awards'ın Design Concept 2024 kategorisinde 'Açık Yapıt' eserimiz ile ödüllendirildiğimizi ve bununla üçüncü uluslararası ödülümüzü aldığımızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." ifadeleriyle duyurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bulut, ödülün esere verilen uluslararası üçüncü ödül olduğunu belirterek "Elbette yıllarca felsefesi, bağlamı, kavramları üzerinde çalıştığımız ve hayata büyük bir emekle geçirdiğimiz bu işin dünyanın her yerinden ses getirdiğini görmek ve ödüllendirilmek büyük bir mutluluk. Türkiye'nin güncel sanat anlayışının dünyaya aktarılabildiğini ve bunun güçlü geri dönüşler aldığını görmek ise ayrıca gurur verici. Emeği geçen ve bunu değerli bulan, bağ kuran herkese kalpten teşekkürler." dedi.

Dünya çapında en prestijli tasarım ödüllerden sayılan Red Dot Tasarım Ödülleri, 1955 yılından bu yana sadece yenilikçi ve kaliteli tasarımlara veriliyor.

Ürün tasarımı, iletişim tasarımı ve tasarım konsepti olmak üzere üç ana kategoride verilen ödüller, tasarım dünyasında saygınlık ve tanınırlığı artırıyor.

"Açık Yapıt" eseri hakkında

Haziran 2023'te London Design Biennale'de tarihi Somerset House'un avlusunda sergilenmesinin ardından 47 ülke ve 22 üniversite arasından seçilerek Public Award'ı kazandı.

Çeşitli çağdaş sanat otoriteleri tarafından "Son Anıt" olarak yorumlanarak sergilendiği ilk günden itibaren uluslararası basında önemli bir yer edindi.

Bu serginin hemen ardından Londra Tasarım Festivali ev sahipliğinde tarihi Thames Nehri üzerinde kürasyonunu "yer, aidiyet temaları üzerine bir düşünce" olarak belirleyerek bu kez "asılı bir anıt" olarak sergilendi. Bu sergi ile rekor bir ziyaretçi ağırlayarak son yılların en etkili işlerinin listelendiği "The Red Book"a girdi.

Son olarak Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melek Zeynep Bulut'a Red Dot Ödülü - Son Dakika

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