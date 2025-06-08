Melek Zeynep Bulut Londra'da Eser Sergiliyor

Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un kişisel tasarımı "The Recursion Project: Levh-i Mahfuz", Londra Tasarım Bienali 2025 edisyonunda sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, eser 'madde hafızası' kavramını dünyayı ve zamanları şekillendiren bir kavram olarak ele alıyor.

Hafıza kavramını, madde ve biçim ilişkisini şekillendiren bir enstrüman olarak izleyiciye sunmayı hedefleyen eserde sanatçı, cismin ötesine geçme, maddeyi aşarak yeni bir boyutla etkileşim olasılıklarını oyunlu bir dille araştırmayı ve eserin madde, algı ve kolektif hafıza arasındaki ilişkiyi ve bu araştırmayı sahneleyen bir yerleştirme olarak hayat bulmasını amaçlıyor.

Türkiye'nin çeşitli noktalarından alınan topraklarla tasarlanmış yansıtıcılı parçaların "Recursion Oyunu"nun oluşturduğu eserin, kolektif hafızayı ve algıyı içinde barındıran bir döngünün ifadesi olarak izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Matematikte kullanılan "Tesseract Küpü"nü kullanarak asılı bir küp formunda yerleştirilen parçalar, tekrar eden akustik ve ışık kurgusu ile desteklenerek "zamansızlık ve mekansızlık" temasıyla sergileniyor.

KÜME Vakfı tarafından desteklenen "The Recursion Project: Levh-i Mahfuz" sergisi 29 Haziran'a kadar Londra'da Somerset House'da 1 Numaralı galeride, Londra Tasarım Bienali kapsamında ziyarete açık olacak.

Melek Zeynep Bulut kimdir?

Çalışmalarını İstanbul ve Londra'da sürdüren multidisipliner sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut mekan, deneysel mimarlık, algısal kurgular ve görsel sanatları sentezleyen eserleriyle dikkati çekti.

"Duo" adlı yerleştirmesi, 2024 Londra Tasarım Festivali'nin Landmark Projesi olarak sergilenen sanatçı, bir önceki yıl, 2023 Londra Bienali'nde Türkiye'yi temsil ettiği "Açık Yapıt" adlı eseriyle "kavramsal berraklığı ve şiirsel malzeme dili" vurgusuyla eleştirmenlerden övgü aldı.

Her iki eseriyle de sanat profesyonelleri ve sanatseverler tarafından ilgi toplayan sanatçı, London Design Biennale 2023 Public Award, Red Dot: Design Concept, Createurs Design Award: Sanat ve Tasarım Kürasyonunda Mükemmeliyet, A'Design Award ve son olarak D'Arc: Best Bespoke Art ödüllerinin sahibi oldu.