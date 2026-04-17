Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki projeyle gönüllüler, engelli öğrencilerin sosyal yaşamlarını destekliyor.

Erzurum'da 6 yıl önce hayata geçirilen "Meleklerle Bir Gün" projesiyle gönüllüler ve eğitmenler, gençlik merkezine gelen engelli öğrencilerin yaşama daha sıkı tutunması için çaba gösteriyor.

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yakutiye Gençlik Merkezi'nde başlatılan "Meleklerle Bir Gün" projesi 6 yıldır devam ediyor.

Her hafta salı günü Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulundan 25-30 kişilik öğrenci grubu, kurum aracıyla sabah saatlerinde merkeze getiriliyor. Yaklaşık 2,5 saat kaldıkları merkezde, gönüllüler ve eğitmenler, öğrencilerle çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor.

Öğrenciler, sinema, müzik, resim, zeka oyunları ve spor faaliyetleri ile hem el becerilerini geliştiriyor hem de fiziksel aktivitelere katılıyor.

Müzik eşliğinde spor yaparak programlarını sonlandıran öğrencilere, öğretmenleri de refakat ediyor.

Engelli kardeşinden esinlenerek projeyi başlattı

Projenin koordinatörü Fırat Altunok, AA muhabirine, kendisinin de engelli bir kardeşi olduğunu, ondan esinlenerek böyle bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin aksatılmadan devam ettiğini aktaran Altunok, engellilerin öğrenim gördüğü okul ile işbirliğinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

"En çok spor yapmayı seviyorlar"

Altunok, "Kurumumuzun aracı çocukları alıp buraya getiriyor. Burada onlara sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet yapıyoruz. Bazı günler sinema izletiyoruz. Akıl ve zeka oyunları oynatıyoruz, piyano çaldırıyoruz, resim yaptırıyoruz. En çok spor yapmayı seviyorlar. Spor salonumuzda ısınma hareketlerinden sonra kurduğumuz parkurlarda eğleniyorlar." dedi.

Çalışmalardan, engelliler, öğretmenler ve ailelerin çok mutlu olduklarını vurgulayan Altunok, çocukların merkeze gelmeyi iple çektiklerini kaydetti.

Gençlik merkezlerinin çok amaçlı olarak kurulduğunu dile getiren Altunok, bu tür faaliyetler için merkezlerin kullanılmasından dolayı çok memnun olduklarını bildirdi.

Altunok, şunları kaydetti:

"Projeyi gönüllülerimizle yürütüyoruz. Gönüllülerimizin çoğu üniversite öğrencisi olduğu için uygunluk durumlarına göre burada projemize katılarak destek veriyorlar. Benim kardeşim de buraya gelen öğrencilerin okulundan mezun oldu. O da bu projeyle buraya geliyordu. Onda da aynı mutluluğu görüyordum. Okulu bitirmiş olmasına rağmen hala gelmek istiyor. Engellilerin ihtiyaçları daha farklı oluyor. Zaten merhametli, sevgi dolu bir milletiz. Elimizden geldiğince bu tür imkanları da sunarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz."

"Biz de onların yanında çok mutlu oluyoruz"

İlknur Kırmızıgöz ise uzun yıllardır gençlik merkezlerinde gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Çocuklarımızla oyunlar oynadık. Çok mutlu oldular. Biz de onların yanında çok mutlu oluyoruz. Tüm genç kardeşlerimize burada gönüllülük faaliyetlerine katılmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Proje kapsamında etkinliklere katılan çocuklar ise eğlenceli zamanlar geçirerek çok mutlu olduklarını anlattı.

Kaynak: AA

Engelliler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:20:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.