Melen Barajı Geç Kalıyor, Maliyetler Katlanıyor - Son Dakika
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Melen Barajı Geç Kalıyor, Maliyetler Katlanıyor

29.06.2026 14:20
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DEVA Partisi Milletvekili Şahin, Melen Barajı'nın süresinin aşıldığını ve maliyetlerin arttığını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Melen Barajı Projesi'nin belirlenen tarihlerde bitirilemediğini, yeni milyarlarca liralık sözleşmelerle maliyetin katlandığını belirterek, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının açıklanması gerektiğini kaydetti.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İstanbul'un su ihtiyacını uzun yıllar karşılayacağı belirtilen Melen Barajı Projesi'nin aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen tamamlanamamasını eleştirdi. Projenin 6 Mart 2014'te temeli atılarak kamuoyuna büyük vaatlerle tanıtıldığını hatırlatan Şahin, Devlet Su İşleri (DSİ) kayıtlarında sözleşme bedelinin 213 milyon 850 bin lira, tamamlanma tarihinin ise 7 Aralık 2016 olarak yer aldığını söyledi.

Dönemin bakanının "7 Aralık 2016 saat 14.59'da Melen Barajı bitiyor" ifadelerini kullandığını anımsatan Şahin, "Bugün 2026 yılındayız. Verilen tarih geçti, verilen saat geçti ancak Melen Barajı hala tamamlanamadı. İstanbul'un su sigortası olarak anlatılan proje, yeni ihaleler ve yeni maliyetlerle milletin önüne getiriliyor" dedi.

"TAMAMLANDI DENİLEN PROJE İÇİN 14,5 MİLYAR LİRALIK YENİ SÖZLEŞME"


Barajın yalnızca geciken bir yatırım olmadığını savunan Şahin, 2018 yılında yüzde 95 seviyesinde tamamlandığı açıklanan proje için yıllar sonra 14 milyar 496 milyon liralık yeni tamamlama sözleşmesi imzalanmasının ciddi bir kamu yönetimi sorunu olduğunu ifade etti.
Şahin, Sayıştay raporlarında baraj gövdesinde su tutulmasını engelleyen yapısal sorunların yer aldığını vurgulayarak, DSİ'nin 2021 yılı denetim raporunda zemin açılmaları nedeniyle 2020 yılında 412 milyon 151 bin liralık güçlendirme ihalesi yapıldığının belirtildiğini söyledi.
Sayıştay'ın, kusurun yüklenicilerden kaynaklanması halinde oluşan zararın sorumlularından tahsil edilmesi gerektiğine işaret ettiğini hatırlatan Şahin, bugüne kadar kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmadığını savundu.

"KAMU KAYNAKLARININ HESABI MİLLETE VERİLMELİ"


Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının devlet ciddiyetinin gereği olduğunu vurgulayan Şahin, aynı proje için yıllar içinde art arda yeni ihaleler düzenlenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Ekonomik sıkıntıların vatandaşın hayatını zorlaştırdığı bir dönemde milyarlarca liralık ek maliyetlerin kamuya yüklenmesini eleştiren Şahin, "Milletin sofrası küçülürken bitmeyen projelere milyarlarca liralık yeni faturalar çıkarılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"BU DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"


Melen Barajı'nın artık yalnızca bir altyapı yatırımı olmaktan çıktığını belirten Şahin, projenin verilen sözlerin tutulmadığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesapların açıklanmadığı bir yönetim anlayışının sembolü haline geldiğini kaydetti.
Şahin, "Saatine kadar söz verenler bugün milletin karşısına çıkıp bu hesabı vermek zorundadır. Melen Barajı'nın nasıl olup da yıllar sonra 14,5 milyar liralık yeni bir faturaya dönüştüğünü bu millete açıklamak zorundadırlar. Biz bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Çünkü mesele sadece bir barajın bitip bitmemesi değil, milletin parasına sahip çıkılıp çıkılmadığıdır" dedi.
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Milletvekili, Melen Barajı, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melen Barajı Geç Kalıyor, Maliyetler Katlanıyor - Son Dakika

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