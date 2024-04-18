Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Melike Abasıyanık Kurtiç\'in sergisini açtı

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 2021'de hayatını kaybeden seramik sanatçısı Melike Abasıyanık Kurtiç'in "Bir Denizkestanesinin Anıları" isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Erimtan Müzesi, Galeri Nev ve Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) işbirliğinde gerçekleşen, küratörlüğünü Deniz Artun'un üstlendiği sergide, Abasıyanık'ın seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve kendi çektiği gel-git fotoğrafları sunuluyor.
Serginin açılışında konuşan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Direktörü Nazan Gezer, Deniz Artun'un teklifi ve Kale Grubunun desteğiyle sanatçı Kurtiç'in eserlerini sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.
Gezer, sanatçının yeğenleri Hande Abasıyanık, Nilüfer Dizer ve Mehmet Abasıyanık'a kendilerine güvendikleri için teşekkür etti.
"Çok kıymetli, detaycı ve ilham veren bir sanatçı"
Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu olarak sadece üretimi değil, ürettikleri değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedeflediklerini söyledi.
Okyay, kuruldukları günden bu yana kültür ve sanat alanında pek çok projenin destekçisi olmayı gayret ettiklerini belirterek, "Projelere destek verirken dikkat ettiğimiz en önemli nokta projenin uzun soluklu olması ve insanımıza değer katması olmuştur." dedi.
Çağdaş Türk seramik sanatının en önemli isimlerinden Melike Abasıyanık Kurtiç'in kapsamlı retrospektif sergisinin paydaşı olmaktan onur duyduklarını belirten Okyay, "Çok kıymetli, detaycı ve ilham veren bir sanatçı. Kendisine rahmet diliyorum. Kurtiç, seramik dünyasına kendi izini bırakan bir sanatçı. Sanatçı, yaşamı boyunca hep kendi çizdiği yolda yürüyerek, sürekli kendini yenileyen ve başkalarına ilham veren bir isim olmuştur." ifadelerini kullandı.
"Sanatçının, ben doğada dinlenirim ve doğanın kucaklayıcı güzellikleri içinde kendimi bulurum." dediğini aktaran Okyay, doğanın Kurtiç için bir başyapıt olduğunu sözlerine ekledi.
Güç ve emek isteyen seramik sanatını özellikle desteklediklerini kaydeden Okyay, seramik sanatını toplumla daha çok buluşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
Sergi, doğa bilimcinin laboratuvarı gibi
Küratör Deniz Artun ise sanatçı ile dostlukları olduğunu, derin bir insan olan Kurtiç'in eserlerinin, genç sanatçıların köklerini bulmasına da destek olacağını düşündüklerini söyledi.
"Bir yandan el yordamı desenler, karalanmış çalışma notları, kırılmış deniz kestaneleri ve henüz yaş deniz yosunlarına yer veren sergi, bir yandan da sanatçının doğa araştırmasının kapılarını açıyor." diyen Artun, sergiyi gezenlerin bir sanatçının değil, doğa bilimcinin laboratuvarında geziyormuş hissine kapılabileceğini de sözlerine ekledi.
Etkinlikte, sanatçının sanat hayatı, meslektaşlarının anlatımıyla hazırlanan belgeselle sunuldu.
Konuşmaların ardından konuklar sergiyi gezdi.
Sergiye Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi kurucusu, iş insanı Yüksel Erimtan, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski bakan Yaşar Yakış, Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Murat Yıldırım, koleksiyonerler, sanatseverler ve sanatçının ailesi katıldı.
Sergi, 19 Nisan-1 Eylül tarihlerinde gezilebilecek.
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