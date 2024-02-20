Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Kadın Kolları ile buluştu

Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazlı Sözduyar ve ilçe teşkilatıyla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki programda, kadın kolları teşkilatının Kayseri'nin her ilçesinde kadınlarla çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kadınları hayatın her alanında destekleyecek yatırımlarda bulunduklarını, bulunmaya da devam edeceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya ne zaman gelsem beni bağrınıza basıyorsunuz. Bir önceki seçimde de bana destek oldunuz. Şimdi yine destek ve dualarınıza talibiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte daha güzel bir Melikgazi için hazırız, kararlıyız. Güçlü Türkiye'nin inşasında ve hayatın her alanında kadın kardeşlerimizin toplumda daha çok yer alması için birlikte olmaya onlar için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah toplumda önemli bir yere sahip olan kadın kardeşlerimizin destekleri ile yeniden Melikgazi diyeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."