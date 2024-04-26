Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi\'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu\'nun 30\'uncu toplantısı için Brüksel\'e gidiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidecek. Palancıoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer tarafından tebrik edildi ve toplantıda Türkiye ve AB'deki son gelişmeler hakkında bir konuşma yapacak.

26.04.2024 17:31
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığına yeniden seçilen Palancıoğlu'nu tebrik etti.

Program çerçevesinde düzenlenecek olan "Genişleme Günü" etkinliğinde Palancıoğlu, bir konuşma yaparak Türkiye ve AB'deki son gelişmelerin durumuna ilişkin katılımcılara hitap edecek.

Grotheer'in Palancıoğlu'na gönderdiği davet mektubunda ise şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa Bölgeler Komitesi, Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısını 29 Nisan sabahı gerçekleştirecek. Bu toplantı, 30 Nisan'da ertesi sabah devam edecek Genişleme Günü etkinliği çerçevesinde düzenlenecek. Sizi etkinlikte konuşmaya ve toplantının Türkiye ve AB'deki son gelişmelerin durumuna ilişkin ilk tartışmasında katılımcılara hitap etmeye davet etmekten onur duyuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
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