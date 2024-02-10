Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya ve çelik kapı fabrikalarının işçileriyle buluştu. Palancıoğlu, belediyenin yaptığı açıklamada, Melikgazi'de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, okul, sağlık ocağı, cami ve park gibi projeleri tamamladıklarını ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ziyarette AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de hazır bulundu.

10.02.2024 16:19
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi.

Belediyeden açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya ve çelik kapı fabrikalarının işçileriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, 5 yılda Melikgazi'de rekor seviyede çalışma yaptıklarını kaydetti.

Çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Palancıoğlu, " Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. 15 sağlık ocağı yaptık. İlçemizde sağlık ocağı ihtiyacı kalmadı. 18 cami yaptık, 8 de Kur'an Kursu yaptık. 270 park yaparak ilçemize kazandırdık. Nitekim sizlerden aldığımız güç ve güvenle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Palancıoğlu'na AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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