Melikgazi Belediyesi AFAD'la personelini afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi AFAD'la personelini afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi

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Melikgazi Belediyesi, Tiyatro Salonu'nda Afet İşleri Müdürlüğü ve Kayseri İl AFAD işbirliğiyle personeline afet farkındalık eğitimi düzenledi. Başkan Palancıoğlu, afet bilincini artırmak ve tedbirlerle afetlerin etkisini azaltmak amacıyla verilen eğitimin önemini vurguladı.

Melikgazi Belediyesi tarafından personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen eğitimde, afet bilincini artırmak amacıyla tüm personele bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurum personelinin afet bilincini artırmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, Afet İşleri Müdürlüğü ve Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle eğitim düzenlediklerini belirtti.

Palancıoğlu, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet riskinin azaltılması ve önlem alınması konusunda verilen eğitimde, tedbirlerin afetlerin etkisini azaltması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
KayseriEğitimGüncelAFADSon Dakika

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