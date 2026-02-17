Melikgazi'de Camiler Ramazan İçin Temizleniyor - Son Dakika
Melikgazi'de Camiler Ramazan İçin Temizleniyor

17.02.2026 12:09
Melikgazi Belediyesi, ramazan öncesi camilerde temizlik çalışmaları yapıyor. Başkan Palancıoğlu detayları paylaştı.

Melikgazi Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, cami içi ve çevresinde çalışma yaparak, halılar, camlar, mihrap ve minber bölümleri, ayakkabılıklar, ortak kullanım alanları ve abdesthaneleri detaylı şekilde temizliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı hijyen ve temizlik çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Ramazan ayının rahmetin, birlik ve beraberliğin arttığı mübarek bir ay olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına günler kala Melikgazi'mizde ibadethaneler için hazırlıklarımız hız kazandı. Temizlik ekiplerimiz, ramazan ayı öncesinde hemşehrilerimizin bu kutsal ayı en güzel şekilde karşılaması için ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Camilerimiz, köşe bucak temizlenerek ramazana hazır hale getiriliyor. Böylece ibadethanelerimiz huzurlu, daha ferah ve daha hijyenik oluyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, tertemiz camilerde ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için planlı bir takvim dahilinde yürütülen temizlik çalışmalarımız devam edecek. Ramazan-ı Şerif'in Melikgazi'mize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

