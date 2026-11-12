Melikgazi'de yakalanan firari, 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

Kayseri'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (23) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.