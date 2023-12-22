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Melikgazi Kayseri Basketbol'u tebrik etti - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol'u tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya kalan Melikgazi Kayseri Basketbol'u tebrik etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol\'u tebrik etti
22.12.2023 - 13:27,
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya kalan Melikgazi Kayseri Basketbol'u kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, deplasmanda İspanya takımı Movistar Estudiantes'i 76-63 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol'u tebrik etti.

Palancıoğlu, adını son 16 takım arasına yazdıran takımın başarılarının devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Frigofirik araç ile gıdalar sağlıklı bir şeklide ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kocasinan Belediyesinin hizmete sunduğu frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda ilçe sakinlerine hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler yapmaya devam ederek, çocuklarımıza, kadınlara ve engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Talaslı öğrencilerden Belediye Başkanı Yalçın'a ziyaret

Talaslı öğrenciler Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek, eğitime verdiği katkılar için teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Eğitime verdiği katkılar içen Başkan Yalçın'a teşekkür eden öğrenci ve öğretmenler, özellikle üstü açık tur otobüsüyle yapılan tarih gezilerinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Yalçın da öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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