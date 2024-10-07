Meloni, Ax-3 ekibini kabul etti

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'dan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibiyle görüştü.

Meloni, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de gerçekleşen kabulün ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Başbakan Meloni paylaşımında, "Bugün, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Albay Walter Villadei, Michael Lopez-Alegria (ABD), Alper Gezeravci (Türkiye) ve Marcus Wandt'ın (İsveç) da aralarında bulunduğu Ax-3 uzay misyonu mürettebatını Chigi Sarayı'nda ağırlamaktan mutluluk duydum. Bu sektörün, ekonomik ve teknolojik gelişimimiz açısından sahip olduğu stratejik önemin bilincinde olarak, hükümetin uzay girişimlerini destekleme konusundaki kararlılığını daha da güçlendiren bir toplantıydı." ifadelerini kullandı.

Meloni ayrıca, "Ax-3 misyonu, küresel uzay ekonomisinde İtalya için özellikle önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Üç renkli bayrağımızı gururla uzaya taşıyan Albay Villadei'ye ve olağanüstü çalışmalarından dolayı tüm mürettebata en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu misyon, uluslararası işbirliğinin değerini ve İtalya'nın yeni uzay sınırlarının geliştirilmesindeki öncü rolünü bir kez daha ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Axiom-3 ekibinin, İtalya'da farklı şehirlerde konferans ve toplantılara katılması öngörülüyor.