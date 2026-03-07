Meloni'den Avrupa Liderleriyle Ortak Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni'den Avrupa Liderleriyle Ortak Mesaj

07.03.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri, Orta Doğu krizine karşı işbirliği yapma kararı aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin liderleriyle, Orta Doğu'daki krizin daha fazla tırmanmasını önlemek ve uluslararası istikrara katkıda bulunmak için birlikte çalışma ihtiyacını paylaştıklarını bildirdi.

ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta saldırısıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle gelişen kriz nedeniyle dört büyük Avrupa ülkesi arasındaki temaslar sıklaştı.

İtalya Başbakanı Meloni, sosyal medya platformlarından bu akşam paylaştığı video mesajında, "Bu son saatlerde İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında yakın bir istişare başlattık." ifadelerini kullandı.

Meloni, şunları kaydetti:

"Bu dört büyük Avrupa ülkesi arasında krizi birlikte ele almak ve diplomatik çabaları güçlendirmek için koordinasyon kurduk. Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, Almanya Başbakanı (Friedrich) Merz ve İngiltere Başbakanı (Keir) Starmer ile daha fazla tırmanmayı önlemek ve uluslararası istikrara katkıda bulunmak için birlikte çalışma gereği konusunda mutabık kaldık."

Zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Meloni, "Ancak hükümet, İtalya'nın ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için çalışıyor ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü girişimi desteklemeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının güvenliğini sağlamak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bir İtalyan fırkateyninin konuşlandırılması talimatını verdiklerini, bunun Avrupa dayanışmasının bir eylemi ama daha önce önleyici bir tedbir adımı olduğunu kaydetti.

Orta Doğu'daki bu çatışmanın parçası olmadıklarını vurgulayan Meloni, "Ancak çizgimiz çok net. İtalya bu çatışmanın tarafı değildir ve taraf olmayı da istememektedir. Amacımız gerilimi azaltmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için halen bir imkan olup olmadığını görmek." yorumunu yaptı.

Başbakan, ayrıca Orta Doğu'daki krizin etkileriyle de hükümet olarak mücadele ettiklerini belirterek, "Çatışmanın vatandaşlarımız ve ülkemiz üzerindeki etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için çalışıyoruz. Enerji fiyatları, benzin ve gıda fiyatlarının seyrini izlemek ve spekülasyonla mücadele etmek amacıyla görev güçleri kuruldu." ifadelerini kullandı.

Meloni, özellikle özel tüketim vergisi mekanizmasıyla benzin fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesini değerlendirildiklerini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

İngiltere, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Avrupa, Fransa, İtalya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni'den Avrupa Liderleriyle Ortak Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 23:56:33. #7.13#
SON DAKİKA: Meloni'den Avrupa Liderleriyle Ortak Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.