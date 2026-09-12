Meloni, Draghi'nin federal Avrupa vizyonuna karşı konfederal modeli savundu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB) daha derin siyasi entegrasyon çabaları yerine üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği ancak stratejik önemdeki konularda daha etkili şekilde işbirliği yaptığı "konfederal bir Avrupa" modeline inandığını söyledi.

Ülkesinde "Il Foglio" gazetesine mülakat veren Meloni, AB'nin geleceğinin daha federal bir Avrupa'nın oluşturulmasından geçtiğini savunan eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye katılmadığını belirtti.

Meloni, AB'nin işleyiş mekanizmasının bu çağın büyük sınamalarıyla başa çıkmakta yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade ederek "Şimdi hepimizin bir değişime ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olmasından memnunum çünkü bunu biz söylediğimizde Avrupa karşıtlığıyla suçlanıyorduk. Ancak çözümün Avrupa entegrasyonunu daha da ileriye taşımak, oybirliği ilkesini kaldırmak ya da ulus devletleri aşan federal bir Avrupa oluşturmak olduğuna inanmıyorum ve bu nedenle Mario Draghi ile aynı fikirde değilim." diye konuştu.

Avrupalı muhafazakarlar ailesiyle her zaman tam tersinin gerekli olduğunu düşündüğünü dile getiren Meloni, "Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği ancak stratejik öneme sahip konularda daha etkili şekilde işbirliği yaptığı konfederal bir Avrupa. Bu görüş giderek daha fazla destek buluyor. Öyle ki artık birçok üye devlet güçlendirilmiş işbirliğine başvurulmasını talep ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya desteğe karşı oy verenlerle ittifak kurmam"

Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e yapılan yardımlara ilişkin iç politikadaki tartışmalara değinerek, "Kendinizi vatansever olarak tanımladığınızda, cevaplamanız gereken ilk soru şudur; ülkenizi kendinizden önce koyabiliyor musunuz? İşte mesele bu. Benim için, son yıllarda Ukrayna'yı desteklememek, desteklemekten daha çok seçim avantajı sağlardı." yorumunu yaptı.

Ukrayna'ya desteğini yineleyen Meloni, iç siyasette Ukrayna'nın savunulmasına karşı oy verenlerle ittifak kurmaya hazır olmadığını belirterek, Kiev'i desteklemesinin, Roma'nın savunulması için bunu gerekli görmesine dayandığını söyledi.

Rusya'nın İtalya ve Avrupa için bir tehdit olup olmadığı sorusuna ise Meloni, "Ben her halükarda, saldırıya uğramayacağımızı düşünmektense, kolayca saldırıya uğramayacağımızdan emin olmanın çok daha akıllıca olacağı kanısındayım." yanıtını verdi.

Meloni, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Almanya'daki yükselişine ilişkin bir soruya da müesses nizamın çoğu zaman meselelerin özüne inerek bunlarla yüzleşmek yerine siyasi tecrit duvarları oluşturmaya çalıştığını savunarak, "Görüldüğü üzere bu, işe yaramayan bir strateji. Buna karşılık, söz konusu talepleri dinlemek ve bunlara yanıt vermek işe yarıyor. İtalya'da merkez sağın yaptığı da bu. Bizdeki siyasi tablo, Almanya'da ve diğer ülkelerde gördüğümüz tablodan köklü biçimde farklı." değerlendirmesinde bulundu.