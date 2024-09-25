Meloni: Lübnan’da Geniş Savaş Kimseye Faydası Olmaz - Son Dakika
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Meloni: Lübnan’da Geniş Savaş Kimseye Faydası Olmaz

İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan'daki gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı.

25.09.2024 02:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan konusunda en büyük güçlüğün bir şekilde ateşkese ulaşmak ve gerilimi azaltmak olduğunu belirterek, geniş çaplı bir savaşın hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Meloni, buradaki temasları ile gündemdeki konulara dair İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in son günlerde hava saldırısı düzenlediği Lübnan'daki durumun sorulması üzerine Meloni, "Lübnan konusunda en büyük zorluğun orada bir şekilde ateşkese ulaşmak ve gerilimi düşürmek olduğuna inanıyorum. İsrail'in elbette her zaman olduğu gibi kendini savunma hakkı olduğunu düşünüyorum. Ama Lübnan'da geniş çaplı bir savaşın, hiç kimseye faydası olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle itidalli olunması yönündeki mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz ve elbette her zaman olduğu gibi müttefiklerimizle ve G7 ortaklarımızla hangi girişimleri ileri götüreceğimize dair değerlendirmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Lübnan'daki durum, beni endişelendiriyor" diyen Meloni, orada BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunda bin kadar İtalyan askerinin görev yaptığını hatırlatarak, BM'den askerlerinin güvenliğine odaklanmasını istediklerini aktardı. Başbakan Meloni, ayrıca bugünkü durum sona erdiğinde, askerlerinin orada önemli bir rol üstlenebileceğini de ifade etti.

Meloni ayrıca, İtalya'nın Ukrayna'ya destek konusunda tutumunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Başbakan Meloni, New York'taki temaslarında büyük teknoloji firmalarının da başındaki isimlerle görüştüğünü anımsatarak, bu firmaların İtalya'ya yatırım yapması konusunda da iyimser olduğunu kaydetti.

Bu arada, Meloni yine BM marjında ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği sentetik uyuşturucuyla mücadeleye yönelik küresel koalisyon toplantısında da "Uyuşturucunun her türüne karşıyız: uyuşturucunun hakkı yoktur. Açık bir mesaj vermek istiyorum: uyuşturucular insanların hayatlarını mahveder ve kurumlar uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele etmek için ellerinden geleni yapmalıdır." dedi.

Diğer yandan, Başbakan Meloni, New York'taki temaslarında pazartesi akşamı bir ödül törenine katıldı. Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından 2024 Küresel Vatandaş Ödülü'ne layık görülen Meloni, ödülünü iş insanı Elon Musk'ın elinden aldı.

Kaynak: AA

Giorgia Meloni, New York, Lübnan, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni: Lübnan’da Geniş Savaş Kimseye Faydası Olmaz - Son Dakika

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