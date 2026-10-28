Meloni, Milano protestoları şüphelisinin serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meloni, Milano protestoları şüphelisinin serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano'da 17-18 Ekim'deki protestolarda şiddet olaylarını organize etmekle suçlanan Fas asıllı İtalyan araştırma görevlisi, ön soruşturma hakimince serbest bırakıldı. Başbakan Giorgia Meloni karara 'Utanç verici' diyerek tepki gösterdi.

İtalya'nın Milano kentinde 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olaylarını organize etmekle suçlanan Fas asıllı İtalyan bir araştırma görevlisinin ön soruşturma hakimince serbest bırakılmasına, Başbakan Giorgia Meloni sert tepki gösterdi.

Milano'da yaklaşık iki hafta önce şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerinde olayları organize ettiği ileri sürülen ve bu sebeple 24 Ekim'de terör amaçlı suça teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki araştırma görevlisi Yusuf Siher hakkında bugün Milano Ön Soruşturma Hakimi Tiziana Landoni kararını açıkladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Landoni, savcılığın Siher'e yönelik soruşturmasında bahsi geçen iddialara dair kanıt olmaması, dosyanın ciddi kusurlar içermesi ve de Siher'in kaçma şüphesinin bulunmaması sebebiyle serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Siher, öğleden sonra Milano'daki San Vittore Cezaevi'nden ayrıldı. Siher, cezaevinden çıkarken bir açıklama yapmazken, kendisini Filistin destekçileri karşıladı.

Araştırma görevlisinin serbest bırakılması kararının duyulmasının ardından Başbakan Meloni, sosyal medya platformlarında paylaştığı görüntülü mesajında, Milano'daki ön soruşturma hakiminin Siher'i serbest bırakma kararına tepki göstererek "Utanç verici bir karar." dedi.

Meloni, "Bu kararın, kolluk kuvvetlerinin, müfettişlerin, İçişleri Bakanlığının ve genel olarak şehirlerinin ve iş yerlerinin harap edilmesi riskiyle karşı karşıya kalan, yasalara saygılı vatandaşları korumak için çabalayan herkesin emeğine yönelik tahammül edilemez bir hakaret olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Giorgia Meloni'nin yanı sıra koalisyonu oluşturan diğer partilerin liderleri ve başbakan yardımcıları Antonio Tajani ve Matteo Salvini de Siher'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bu arada Ulusal Yargıçlar Birliğinden (ANM) yapılan yazılı açıklamada, Başbakan'ın Milano'daki ön soruşturma hakiminin kararına yönelik sözlerine tepki gösterilerek, "Başbakan tarafından kontrolsüz bir saldırıya hedef olan Milano soruşturma hakimiyle tam dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Milano'da 17-18 Ekim'deki olaylar

İtalya'nın Milano kentinde 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve Meloni hükümetine yönelik protesto gösterileri, şehir merkezini savaş alanına döndüren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Duomo Meydanı yakınlarındaki caddelerde güvenlik güçleriyle göstericiler karşı karşıya gelmiş, bazı göstericiler lüks giyim mağazaları ve süpermarketleri yağmalayıp vitrinlerine zarar vermişti.

Olaylar nedeniyle milyonlarca avroluk maddi zarar oluşmuş, en az 160 kişi gözaltına alınmış ve hükümet, Milano'da 500 asker görevlendirmeyi kararlaştırmıştı.

Milano'daki olayların ardından sosyal medyada "17 Ekim Hareketi" adındaki oluşumla olayları organize ettiği ileri sürülen Fas asıllı İtalyan araştırma görevlisi Yusuf Siher, 24 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

İtalyan polisi, Siher'i Milano'daki şiddetli protestoların ardından kurulan "17 Ekim Hareketi" adlı Telegram grubunun yöneticisi olarak tespit etmişti.

Siher'in gözaltına alınmasına yönelik kararda, şüphelinin protestocuları 24 Ekim'de toplanmaya ve kamu düzenine karşı suçlar işlemeye çağıran mesajlar yayımladığına dair iddialar basında yer almıştı.

Kaynak: AA
PolitikaMilanoGüncelDünyaFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor 900 lira bile kurtarmıyor Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 19:53:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Meloni, Milano protestoları şüphelisinin serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android