Meloni ve Scholz'tan Savunma Görüşmesi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda görüştüğü bildirildi.

Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan açıklamada, Meloni ve Scholz'un 3 Şubat'ta savunma üzerine yapılacak gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde telefonda görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Avrupa'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi ve savunma sanayi sektöründe rekabetçiliğin güçlendirilmesi yer aldı. Ayrıca, gerekli yatırımların finansmanına yönelik olası yöntemler de tartışıldı." ifadeleri kullanıldı.

Meloni, 3 Şubat'taki zirve bağlamında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile 21 Ocak'ta telefon görüşmesi yapmış ve Costa'ya NATO'nun Avrupa ayağının somut biçimde güçlendirilmesi gerektiğini söylemişti.